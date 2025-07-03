До пяти лет лишения свободы грозит жителю Краснодарского края, который нашел в магазине в Пензенской области 35 тыс. рублей и потратил их Криминал

Пенза, 3 июля 2025. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит жителю Краснодарского края, который нашел в одном из магазинов в Каменском районе Пензенской области 35 тыс. рублей и потратил их.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратился мужчина и заявил, что неизвестное лицо похитило его деньги, которые он, вероятно, выронил в магазине.

«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность злоумышленника. Им оказался житель Краснодарского края 1985 года рождения. [...] Он рассказал, что, направляясь в Кировскую область по работе, заехал в магазин в Каменском районе для покупки продуктов. Выбирая товар, подозреваемый обнаружил на полу денежные средства, которые решил похитить. Наступив ногой на деньги, мужчина огляделся и подобрал их. Думая, что на камерах видеонаблюдения не видно его лица, он скрылся с места преступления, не уведомив кассира магазина о находке. Похищенные денежные средства он потратил на личные нужды», — говорится в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказано в тексте.