Житель Пензы обманул знакомого почти на 12 млн. рублей Криминал

Пенза, 4 июля 2025. PenzaNews. Житель Пензы 1991 года рождения выманил у знакомого почти 12 млн. рублей под предлогом приобретения двух экскаваторов для совместного бизнеса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

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«По данным следствия, мужчина, находясь в салоне собственного автомобиля, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью хищения денежных средств, принадлежащих 34-летнему пензенцу, путем его обмана и злоупотребления доверием под предлогом приобретения двух экскаваторов получил от потерпевшего денежные средства в размере 1 млн. 650 тыс. рублей, а также 115 тыс. долларов США, что в общей сложности составляет около 12 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, по словам потерпевшего, он доверял знакомому и согласился на его предложение стать партнером по бизнесу, заключающемуся в сдаче строительной техники в аренду, поэтому передал ему свои накопления, однако тот на протяжении нескольких месяцев уклонялся от выполнения своих обязательств.

«При этом он осуществлял дорогостоящие покупки, такие как приобретение автомобиля премиум-класса», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что после обращения потерпевшего в полицию стражи порядка задержали мужчину по новому месту жительства в Казани.

«Выяснилось, что приобретенный автомобиль мужчина успел продать, но вырученные с продажи денежные средства в сумме более 5 млн. [рублей] были арестованы», — указано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что злоумышленнику предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», он признал свою вину и раскаялся в содеянном.