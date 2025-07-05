В Пензе гендиректор обвиняется в сокрытии имущества организации, за счет которого должно производиться взыскание налогов Криминал

Пенза, 5 июля 2025. PenzaNews. 36-летний генеральный директор коммерческой фирмы обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

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«По версии следствия, в III квартале 2023 года обвиняемый, зная о наличии у возглавляемого им юридического лица задолженности по уплате налогов в размере более 29 млн. рублей, для сокрытия имущества организации, за счет которого могло быть произведено взыскание недоимки, продал три принадлежащих компании автомобиля общей стоимостью 4,6 млн. рублей. Полученные от сделок наличные денежные средства обвиняемый в кассу или на расчетные счета общества не внес и распорядился ими по своему усмотрению», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Пензы для рассмотрения по существу.