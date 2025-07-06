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Пенсионерка из Пензы после общения с телефонными мошенниками перевела около 1 млн. рублей на чужие счета

09:32 | 06.07.2025 | Криминал

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Пенза, 6 июля 2025. PenzaNews. Пенсионерка из Пензы лишилась около 1 млн. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

Пенсионерка из Пензы после общения с телефонными мошенниками перевела около 1 млн. рублей на чужие счета. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником организации, занимающейся продлением медицинских полисов, он убедил пенсионерку назвать код из SMS.

«На следующий день пенсионерке позвонил другой неизвестный, представившийся сотрудником Росфинмониторинга. Он сообщил, что накануне ей звонили мошенники, пытающиеся похитить ее деньги», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что по совету злоумышленника женщина, пытаясь спасти свои сбережения, перевела на указанные им счета около 1 млн. рублей.

«После того как неизвестный перестал выходить на связь, потерпевшая осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


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