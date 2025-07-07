В Тамале выявлен факт сбыта более 2 тыс. пачек немаркированных табачных изделий Криминал

Пенза, 7 июля 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции выявили факт сбыта более 2 тыс. пачек немаркированных табачных изделий в рабочем поселке Тамала Пензенской области.

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«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлено, что подозреваемый [житель города Белинского 1987 года рождения] на территории рынка рабочего поселка Тамала сбыл более 2 тыс. пачек немаркированных табачных изделий общей стоимостью около 300 тыс. рублей. Как пояснил злоумышленник, табачные изделия он приобрел в городе Пензе у неустановленного лица», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по региону.

В нем уточняется, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — отмечается в тексте.