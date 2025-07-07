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Жительница Заречного перевела более 1,2 млн. рублей на чужие счета в надежде заработать на инвестициях

10:03 | 07.07.2025 | Криминал

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Заречный, 7 июля 2025. PenzaNews. Жительница города Заречного Пензенской области 1978 года рождения перевела более 1,2 млн. рублей на чужие счета в надежде заработать на инвестициях.

Жительница Заречного перевела более 1,2 млн. рублей на чужие счета в надежде заработать на инвестициях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по региону, после регистрации на сайте, посвященном инвестициям, с женщиной в мессенджере связался незнакомец, который представился брокером и убедил собеседницу перечислить деньги для открытия брокерского счета и ведения торгов.

«Следуя указаниям незнакомца, женщина перечислила на мошеннические счета более 1,2 млн. рублей. После этого неизвестный перестал выходить на связь», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления», — добавляется в тексте.


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