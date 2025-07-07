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В Пензе вынесен приговор по делу о сокрытии от налогов более 6 млн. рублей

15:16 | 07.07.2025 | Криминал

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Пенза, 7 июля 2025. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей назначено 63-летнему жителю Пензы, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В Пензе вынесен приговор по делу о сокрытии от налогов более 6 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе рассмотрения дела установлено, что [...] руководитель юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере ремонта автодорог, с целью сокрытия денежных средств, за счет которых могло быть произведено взыскание имевшейся у общества налоговой задолженности в размере более 20 млн. рублей, организовал расчеты с контрагентами через счета иных организаций», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что таким образом руководитель сокрыл более 6 млн. рублей.

Из текста следует, что мужчина признал свою вину и принял меры к частичному погашению недоимки по налогам.

«Приговор в законную силу не вступил», — отмечается в сообщении.


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