Пензенские полицейские провели рейд в загородном клубе Криминал

Пенза, 7 июля 2025. PenzaNews. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области при силовой поддержке Росгвардии провели в одном из загородных клубов рейд, в ходе которого задержали двоих мужчин 2002 года рождения по подозрению в незаконном обороте запрещенных веществ.

Фото: 58.мвд.рф

«У одного из подозреваемых полицейскими было обнаружено и изъято наркотическое средство гашиш в размере около 2 граммов. По словам молодого человека, наркотики ему сбыл знакомый. После этого по месту проживания сбытчика сотрудники полиции изъяли наркотическое средство гашиш в размере около 20 граммов. Как пояснил задержанный, наркотики он забрал бесконтактным путем на территории города Пензы», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем уточняется, что по данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 228.1 и ч. 1 ст. 228 УК РФ.

«Кроме того, в ходе мероприятия был задержан ведущий музыкального фестиваля, у которого при проведении медицинского освидетельствования установлен факт наркотического опьянения, вызванного употреблением наркотического средства марихуана», — добавляется в тексте.