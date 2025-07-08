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Житель Пензы после общения с мошенниками оформил кредит и перевел 600 тыс. рублей на чужие счета

16:27 | 08.07.2025 | Криминал

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Пенза, 8 июля 2025. PenzaNews. Житель Пензы после общения с телефонными мошенниками оформил кредит и перевел 600 тыс. рублей на чужие счета.

Житель Пензы после общения с мошенниками оформил кредит и перевел 600 тыс. рублей на чужие счета. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, сначала мужчине позвонил незнакомец, выдавший себя за сотрудника налоговой службы, который проинформировал о проблемах с оформлением декларации.

«Вскоре после этого последовал еще один звонок от неизвестного, который представился работником банка. Звонивший убедил пензенца в том, что его данные похищены и на его имя оформлен кредит. Следуя инструкциям злоумышленника, потерпевший оформил кредит через банковское приложение и перевел все полученные средства на указанные мошеннические счета. Общая сумма ущерба составила 600 тыс. рублей. Лишь после того как незнакомец перестал выходить на связь, мужчина осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления», — добавляется в тексте.


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