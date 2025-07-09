Житель Пензы лишился 700 тыс. рублей после звонка «сотрудника силовых структур» Криминал

Пенза, 9 июля 2025. PenzaNews. Житель Пензы 1959 года рождения лишился 700 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, который выдал себя за сотрудника силовых структур.

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Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, злоумышленник убедил собеседника, что от его имени оформлена электронная подпись и осуществляются переводы за границу, поэтому ему необходимо задекларировать все имеющиеся деньги, чтобы не стать подозреваемым по уголовному делу.

«Следуя указаниям звонившего, потерпевший передал деньги в размере 700 тыс. рублей незнакомке. На следующий день мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления», — поясняется в тексте.