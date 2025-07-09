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Житель Пензы лишился 700 тыс. рублей после звонка «сотрудника силовых структур»

10:02 | 09.07.2025 | Криминал

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Пенза, 9 июля 2025. PenzaNews. Житель Пензы 1959 года рождения лишился 700 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, который выдал себя за сотрудника силовых структур.

Житель Пензы лишился 700 тыс. рублей после звонка «сотрудника силовых структур». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, злоумышленник убедил собеседника, что от его имени оформлена электронная подпись и осуществляются переводы за границу, поэтому ему необходимо задекларировать все имеющиеся деньги, чтобы не стать подозреваемым по уголовному делу.

«Следуя указаниям звонившего, потерпевший передал деньги в размере 700 тыс. рублей незнакомке. На следующий день мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления», — поясняется в тексте.


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