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Вступил в силу приговор жительнице Никольска, вытолкнувшей знакомую из окна квартиры

14:16 | 09.07.2025 | Криминал

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Пенза, 9 июля 2025. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым наказание в виде 6 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима назначено 65-летней жительнице Никольска Пензенской области, вытолкнувшей знакомую из окна квартиры на втором этаже, вступил в законную силу.

Вступил в силу приговор жительнице Никольска, вытолкнувшей знакомую из окна квартиры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы Пензенского областного суда, в ночь на 26 июня 2024 года женщины распивали спиртное и в момент, когда соседка курила у окна на кухне, хозяйка жилища подошла к ней со спины и вытолкнула наружу, в результате потерпевшая от полученных повреждений скончалась на месте.

«Согласно видеозаписи с камеры наблюдения, в течение ночи и до утра к телу потерпевшей неоднократно подходила подсудимая, трогала пульс, наносила удары, пыталась оттащить погибшую в сторону. Через некоторое время подсудимая была задержана в своей квартире сотрудниками полиции, прибывшими по вызову прохожего. Свою вину в ходе следствия она признавала», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в судебном заседании женщина стала отрицать причастность к убийству, утверждая, что подошла к потерпевшей и дотронулась до нее, а та повернула голову и соскользнула вниз.

«Никольский районный суд, изучив материалы дела, признал подсудимую виновной в убийстве. [...] На приговор суда осужденная и ее защитник подали апелляционные жалобы, в которых просили оправдать осужденную или переквалифицировать ее действия на ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила приговор без изменения», — говорится в тексте.


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