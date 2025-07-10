Пенсионерка из Пензы поверила позвонившему ей «работнику портала госуслуг» и лишилась почти 600 тыс. рублей Криминал

Пенза, 10 июля 2025. PenzaNews. Пенсионерка из Пензы лишилась около 600 тыс. рублей после телефонного общения с незнакомцем, который представился работником портала госуслуг и сообщил, что злоумышленники, завладев персональными данными женщины, пытаются похитить ее деньги.

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«Звонивший убедил собеседницу перечислить свои сбережения на «безопасный счет» якобы для того, чтобы предотвратить незаконные операции», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что пенсионерка выполнила инструкции незнакомца и лишь позднее осознала обман.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — сказано в пресс-релизе.