Житель Кузнецка предстанет перед судом по обвинению в убийстве Криминал

Кузнецк, 10 июля 2025. PenzaNews. 43-летний житель Кузнецка Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в совершении убийства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

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«По данным следствия, в ночь на 2 апреля 2025 года в городе Кузнецке обвиняемый распивал спиртное в компании знакомых. В процессе общения между ним и еще одним гостем произошел конфликт на почве взаимных оскорблений. Обвиняемый ударил потерпевшего рукой по голове, тот упал на пол и потерял сознание, после чего фигурант нанес мужчине множественные удары деревянной киянкой по голове», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что затем мужчина перетащил потерпевшего в гараж, где тот скончался от полученной травмы головы.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый по ходатайству следователя содержался под стражей. Ранее мужчина уже был судим за убийство, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и ряд других преступлений», — отмечается в тексте.