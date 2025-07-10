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В Пензе завершено расследование дела об уклонении от уплаты налогов на сумму более 79 млн. рублей

16:01 | 10.07.2025 | Криминал

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Пенза, 10 июля 2025. PenzaNews. Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела об уклонении фактическим руководителем организации, занимающейся оптовой торговлей мясной продукцией, от уплаты налогов в особо крупном размере.

В Пензе завершено расследование дела об уклонении от уплаты налогов на сумму более 79 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении пресс-службы ведомства, уголовное дело расследовано во взаимодействии с сотрудниками региональных управлений МВД и ФНС.

«По данным следствия, в городе Пензе фактический руководитель организации в период с июля 2019 года по июнь 2022 года уклонился от уплаты налогов на сумму более 79 млн. рублей путем указания в налоговых декларациях недостоверных сведений», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в обеспечительных целях по ходатайству следователя наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 79 млн. рублей.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в тексте.


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