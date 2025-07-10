Житель Пензы, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 200 часов обязательных работ и лишился автомобиля «Mazda 6» Криминал

Пенза, 10 июля 2025. PenzaNews. Суд назначил 43-летнему жителю Пензы, который повторно попался за рулем в нетрезвом виде, 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года, а также конфисковал автомобиль «Mazda 6».

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«По делу установлено, что ранее привлекавшийся к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения и лишенный водительских прав мужчина поздним вечером 5 октября 2024 года вновь сел за руль своего автомобиля в нетрезвом состоянии и совершил поездку по Пензе. На улице Нейтральной он остановился на запрещающий сигнал светофора, его действия по дальнейшему управлению транспортным средством были пресечены посторонними лицами, которые в последующем передали водителя сотрудникам ГИБДД. УМВД России по городу Пензе», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем отмечается, что в судебном заседании мужчина признал свою вину.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточняется в тексте.