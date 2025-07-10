04:08:46 Пятница, 11 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензы, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 200 часов обязательных работ и лишился автомобиля «Mazda 6»

18:05 | 10.07.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 10 июля 2025. PenzaNews. Суд назначил 43-летнему жителю Пензы, который повторно попался за рулем в нетрезвом виде, 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года, а также конфисковал автомобиль «Mazda 6».

Житель Пензы, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 200 часов обязательных работ и лишился автомобиля «Mazda 6». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что ранее привлекавшийся к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения и лишенный водительских прав мужчина поздним вечером 5 октября 2024 года вновь сел за руль своего автомобиля в нетрезвом состоянии и совершил поездку по Пензе. На улице Нейтральной он остановился на запрещающий сигнал светофора, его действия по дальнейшему управлению транспортным средством были пресечены посторонними лицами, которые в последующем передали водителя сотрудникам ГИБДД. УМВД России по городу Пензе», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем отмечается, что в судебном заседании мужчина признал свою вину.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточняется в тексте.


Читайте также
Житель Пензы после общения с мошенниками оформил кредит и перевел 600 тыс. рублей на чужие счета Наталья Конашенкова вошла в число призеров конкурса «Вместе в цифровое будущее»
Житель Пензы ударил своего дядю ножницами, возбуждено уголовное дело В Пензе пожилая женщина лишилась 900 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам
До пяти лет лишения свободы грозит жителю Краснодарского края, который нашел в магазине в Пензенской области 35 тыс. рублей и потратил их В Бессоновке росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в магазине
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама