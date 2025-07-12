Житель Пензенской области, случайно выстреливший в мать, получил 5 лет колонии Криминал

Пенза, 12 июля 2025. PenzaNews. Наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима назначено 28-летнему жителю Пачелмского района Пензенской области, который случайно выстрелил в мать. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«По делу установлено, что в марте 2025 года мужчина приехал в гости к своей матери, встречу было решено отметить. В компании женщины и ее сожителя подсудимый распивал алкогольные напитки. Когда спиртное закончилось, сын решил выйти на улицу и пострелять из обреза охотничьего ружья, доставшегося ему от умершего отца, который он незаконно хранил вместе с порохом, спрятав в шкафу зальной комнаты дома. Мать пыталась отговорить сына, стала вырывать ружье, схватившись руками за стволы. В результате неосторожного обращения с оружием сын случайно нажал на спусковой крючок и произвел выстрел в лицо женщины, от которого она скончалась», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что суд признал жителя Пачелмского района виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

«Приговор в законную силу не вступил», — добавляется в тексте.