Жительница Мокшанского района получила 6,5 лет колонии за покушение на сбыт наркотиков Криминал

Пенза, 12 июля 2025. PenzaNews. Наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима назначено 23-летней жительнице Мокшанского района Пензенской области за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«По делу установлено, что девушка в ноябре 2024 года в сети интернет нашла работу. [...] Она должна была забирать из тайников крупные партии наркотических средств, фасовать и раскладывать их для дальнейшего сбыта. В марте 2025 года вблизи села Малая Валяевка Пензенского района по переданным ей кураторами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, координатам она отыскала и забрала закладку с наркотическим веществом массой не менее 4,91 грамма, которое стала хранить по месту жительства в Пензе в целях дальнейшего сбыта. В апреле 2025 года на территории Мичуринского сельсовета она намеревалась забрать закладку с наркотическим веществом массой не менее 147,42 грамма, но была задержана сотрудниками правоохранительных органов», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в соответствии с приговором суда сотовый телефон, который женщина использовала при совершении преступления, конфискован и обращен в собственность государства.

«Приговор в законную силу не вступил», — уточняется в тексте.