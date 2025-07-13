Жительница Пензы лишилась 1,2 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях Криминал

Пенза, 13 июля 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1976 года рождения лишилась 1,2 млн. рублей после общения с мошенником, который предложил ей заработать на инвестициях.

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Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, женщина в мессенджере подписалась на сообщество, посвященное инвестициям, после чего с ней связался незнакомец, который рассказал о возможности приобретения цифровой валюты.

«Заинтересовавшись предложением, женщина перевела на указанные им счета 50 тыс. рублей. Затем злоумышленник убедил ее оформить кредит и вложить все полученные средства в инвестиции, обещая значительную прибыль. Доверившись мошеннику, женщина оформила на свое имя кредит, сняла деньги и передала их неизвестному. После того как он перестал выходить на связь, потерпевшая осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила 1,2 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления», — поясняется в тексте.