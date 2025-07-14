Жительница Пензенского района лишилась более 200 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам Криминал

Пенза, 14 июля 2025. PenzaNews. Жительница Пензенского района 1998 года рождения после телефонного общения с мошенниками лишилась более 200 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил «сотрудник мобильного оператора», который сообщил о необходимости продлить договор на оказание услуг связи и попросил назвать код из SMS-сообщения; после этого ей позвонил другой незнакомец и сообщил о попытке взлома ее личного кабинета на портале госуслуг.

«Следуя его инструкциям, женщина перевела на «безопасный счет», предоставленный мошенником, более 200 тыс. рублей. Когда звонивший перестал выходить на связь, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».