В Пензе завершено расследование дела о травмировании мужчины при работе на электропогрузчике Криминал

Пенза, 15 июля 2025. PenzaNews. Расследование уголовного дела о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, завершено в Пензе, обвинение по ч. 1 ст. 143 УК РФ предъявлено работнику индивидуального предпринимателя, занимающегося продажей мебельной продукции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, 26 ноября 2024 года старший смены склада допустил грузчика к производству погрузочно-разгрузочных работ с использованием электропогрузчика без прохождения им специального обучения требованиям охраны труда при эксплуатации напольного подъемно-транспортного средства. В результате допущенных нарушений потерпевший не справился с управлением электропогрузчика, совершил столкновение с другим электропогрузчиком, стоявшим на месте, получив при этом травму ноги, квалифицируемую как тяжкий вред здоровью», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.