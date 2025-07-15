Жительница Пензенской области обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере Криминал

Пенза, 15 июля 2025. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность жительницы региона 1982 года рождения, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере.

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«Установлено, что злоумышленница, занимая должность генерального директора общества с ограниченной ответственностью, обманным путем получила от бывшего работника министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области денежные средства в размере 1,3 млн. рублей якобы для последующей передачи должностному лицу из числа сотрудников ФСБ России за принятие решения о восстановлении потерпевшего в указанном министерстве. Также обвиняемая ввела в заблуждение жительницу Пензы и получила от нее 1 млн. рублей за мнимое оказание содействия в трудоустройстве близкого родственника в УФСБ России по Пензенской области», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по региону.

В нем добавляется, что в настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.