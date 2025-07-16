15:56:01 Среда, 16 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела по факту насильственных действий сексуального характера в отношении школьницы

12:13 | 16.07.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 16 июля 2025. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней в Пензе.

Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела по факту насильственных действий сексуального характера в отношении школьницы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В социальных медиа сообщается, что в Пензе приезжий в общественном месте совершил противоправные действия в отношении несовершеннолетней. Действия мигранта пресекла мать школьницы. По данному факту следственными органами СК России по Пензенской возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

«Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СУ СК России по Пензенской области Игнатенкову В.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — добавляется в тексте.


Читайте также
В Пензенской области отменен режим «Беспилотная опасность» Росгвардейцы задержали мужчину за нарушение общественного порядка в торговом центре в Пензе
В отношении жителя Нижнего Ломова, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело Жительница Пензенского района лишилась более 200 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам
Региональный сосудистый центр больницы №6 получил новые прикроватные мониторы Жительница Мокшанского района получила 6,5 лет колонии за покушение на сбыт наркотиков
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама