Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела по факту насильственных действий сексуального характера в отношении школьницы Криминал

Пенза, 16 июля 2025. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней в Пензе.

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«В социальных медиа сообщается, что в Пензе приезжий в общественном месте совершил противоправные действия в отношении несовершеннолетней. Действия мигранта пресекла мать школьницы. По данному факту следственными органами СК России по Пензенской возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

«Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СУ СК России по Пензенской области Игнатенкову В.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — добавляется в тексте.