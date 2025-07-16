15:56:02 Среда, 16 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пенсионерка из Пензы передала 2,5 млн. рублей незнакомцу в Москве в надежде спасти свои сбережения

14:06 | 16.07.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 16 июля 2025. PenzaNews. Пенсионерка из Пензы после общения с телефонными мошенниками сняла со счета 2,5 млн. рублей и в надежде спасти свои сбережения отправилась в Москву, где передала все деньги незнакомцу.

Пенсионерка из Пензы передала 2,5 млн. рублей незнакомцу в Москве в надежде спасти свои сбережения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил злоумышленник, который представился работником телефонной компании и убедил ее продиктовать номер СНИЛС.

«Вскоре после этого пенсионерке начали поступать звонки от якобы представителей правоохранительных органов. Звонившие пояснили, что неизвестные лица пытались снять с ее банковского счета денежные средства. Для предотвращения мошеннических действий ей необходимо было перечислить все свои сбережения на «безопасный счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что пожилая женщина в отделении банка сняла 2,5 млн. рублей, сказав кассиру, что деньги нужны для установки памятника родителям.

«После этого заявительница на такси проследовала в Москву, где встретилась с неизвестным и передала ему наличные. Осознав, что стала жертвой мошенничества, женщина обратилась в полицию через месяц», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Читайте также
В Пензенской области отменен режим «Беспилотная опасность» Росгвардейцы задержали мужчину за нарушение общественного порядка в торговом центре в Пензе
В отношении жителя Нижнего Ломова, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело Жительница Пензенского района лишилась более 200 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам
Региональный сосудистый центр больницы №6 получил новые прикроватные мониторы Жительница Мокшанского района получила 6,5 лет колонии за покушение на сбыт наркотиков
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама