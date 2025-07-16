Пенсионерка из Пензы передала 2,5 млн. рублей незнакомцу в Москве в надежде спасти свои сбережения Криминал

Пенза, 16 июля 2025. PenzaNews. Пенсионерка из Пензы после общения с телефонными мошенниками сняла со счета 2,5 млн. рублей и в надежде спасти свои сбережения отправилась в Москву, где передала все деньги незнакомцу.

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Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил злоумышленник, который представился работником телефонной компании и убедил ее продиктовать номер СНИЛС.

«Вскоре после этого пенсионерке начали поступать звонки от якобы представителей правоохранительных органов. Звонившие пояснили, что неизвестные лица пытались снять с ее банковского счета денежные средства. Для предотвращения мошеннических действий ей необходимо было перечислить все свои сбережения на «безопасный счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что пожилая женщина в отделении банка сняла 2,5 млн. рублей, сказав кассиру, что деньги нужны для установки памятника родителям.

«После этого заявительница на такси проследовала в Москву, где встретилась с неизвестным и передала ему наличные. Осознав, что стала жертвой мошенничества, женщина обратилась в полицию через месяц», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».