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ФСБ предостерегла жителя Пензы о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления

15:10 | 16.07.2025 | Криминал

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Пенза, 16 июля 2025. PenzaNews. Официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», объявлено жителю Пензы 1967 года рождения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ России по Пензенской области.

ФСБ предостерегла жителя Пензы о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что указанный гражданин являлся приверженцем праворадикальных взглядов, вынашивал намерения по размещению на общедоступных информационных ресурсах социальных сетей и в интернет-мессенджерах [...] комментариев, содержащих призывы к осуществлению насильственных действий в отношении лиц, объединенных по признаку национальности», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что предостережение объявлено мужчине в целях предупреждения совершения преступления.


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