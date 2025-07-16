ФСБ предостерегла жителя Пензы о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления Криминал

Пенза, 16 июля 2025. PenzaNews. Официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», объявлено жителю Пензы 1967 года рождения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ России по Пензенской области.

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«Установлено, что указанный гражданин являлся приверженцем праворадикальных взглядов, вынашивал намерения по размещению на общедоступных информационных ресурсах социальных сетей и в интернет-мессенджерах [...] комментариев, содержащих призывы к осуществлению насильственных действий в отношении лиц, объединенных по признаку национальности», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что предостережение объявлено мужчине в целях предупреждения совершения преступления.