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Жительница Пензенской области получила реальный срок за неуплату алиментов

14:07 | 17.07.2025 | Криминал

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Пенза, 17 июля 2025. PenzaNews. 42-летняя жительница Пензенского района Пензенской области получила реальный срок за неуплату алиментов на своего несовершеннолетнего сына.

Жительница Пензенской области получила реальный срок за неуплату алиментов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что женщина по решению суда с 2021 года обязана была выплачивать алименты на содержание 10-летнего сына, в 2023 году она была лишена родительских прав в отношении мальчика. Имея реальную возможность устроиться на работу и выплачивать денежные средства на содержание ребенка, она умышленно не исполняла соответствующее решение суда. Ранее женщина неоднократно привлекалась к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов, однако мер к официальному трудоустройству не приняла, добровольной помощи ребенку не оказывала, злоупотребляла спиртными напитками», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем отмечается, что по состоянию на февраль 2025 года сумма задолженности по алиментам превышала 792 тыс. рублей.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд по совокупности приговоров назначил женщине наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу», — уточняется в тексте.


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