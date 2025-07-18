Житель Пензенской области осужден за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации Криминал

Пенза, 18 июля 2025. PenzaNews. Наказание в виде ограничения свободы на 6 месяцев назначено жителю Пензенской области 1990 года рождения за совершение преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

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По информации пресс-службы УФСБ России по Пензенской области, мужчина осуществил незаконное производство специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, в целях скрытого контроля устройств сотовой связи третьих лиц.

«Противоправная деятельность указанного гражданина выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Пензенской области», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что расследованием уголовного дела занимались сотрудники регионального следственного управления СКР.

«Приговор в законную силу не вступил», — добавляется в тексте.