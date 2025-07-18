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Житель Пензенской области осужден за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации

13:08 | 18.07.2025 | Криминал

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Пенза, 18 июля 2025. PenzaNews. Наказание в виде ограничения свободы на 6 месяцев назначено жителю Пензенской области 1990 года рождения за совершение преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

Житель Пензенской области осужден за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УФСБ России по Пензенской области, мужчина осуществил незаконное производство специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, в целях скрытого контроля устройств сотовой связи третьих лиц.

«Противоправная деятельность указанного гражданина выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Пензенской области», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что расследованием уголовного дела занимались сотрудники регионального следственного управления СКР.

«Приговор в законную силу не вступил», — добавляется в тексте.


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