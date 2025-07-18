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Мошенники выманили у жительницы Пензы почти 1,2 млн. рублей

14:16 | 18.07.2025 | Криминал

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Пенза, 18 июля 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1961 года рождения, попавшись на уловку мошенников, перевела около 1,2 млн. рублей на чужие счета.

Мошенники выманили у жительницы Пензы почти 1,2 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, сначала женщина получила SMS якобы от бывшего руководителя.

«В сообщении говорилось, что ей продолжает поступать заработная плата и по этому поводу с ней свяжется проверяющая комиссия. Вскоре женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Росфинмониторинга. Он заявил, что все ее денежные средства необходимо перечислить в Центральный банк для проверки. Следуя инструкциям звонившего, пензячка отправилась в банк и перевела 1 млн. 150 тыс. рублей на неустановленные счета», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления», — добавляется в тексте.


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