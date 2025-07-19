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Суд назначил реальный срок ранее судимой за нетрезвое вождение жительнице Кузнецка, которая вновь попалась пьяной за рулем

10:06 | 19.07.2025 | Криминал

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Пенза, 19 июля 2025. PenzaNews. Суд назначил 44-летней жительнице Кузнецка Пензенской области, которая ранее уже имела судимость за нетрезвое вождение и вновь попалась на пьяной езде, три года лишения свободы, а также конфисковал автомобиль «Ford Focus».

Суд назначил реальный срок ранее судимой за нетрезвое вождение жительнице Кузнецка, которая вновь попалась пьяной за рулем. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что в декабре 2024 года кузнечанка, имевшая судимость за управление автомобилем в нетрезвом виде и лишенная водительских прав, вновь села за руль транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения. По пути следования домой на ФАД М5 «Урал» она была остановлена сотрудниками Госавтоинспекции. [...] Пройти медицинское освидетельствование женщина отказалась», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем отмечается, что в судебном заседании женщина свою вину признала.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы c лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года 6 месяцев. В связи с наличием у нее малолетнего ребенка исполнение наказания в виде лишения свободы постановлено отсрочить до достижения им 14-летнего возраста. Также суд по ходатайству государственного обвинителя конфисковал в доход государства автомобиль марки «Ford Focus». Приговор в законную силу не вступил», — сказано в тексте.


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