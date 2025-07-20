Житель Шемышейского района угрожал дочери убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 20 июля 2025. PenzaNews. Житель Шемышейского района Пензенской области 1962 года рождения, будучи пьяным, угрожал 39-летней дочери убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Шемышейскому району поступил звонок от местной жительницы 1986 года рождения. Гражданка сообщила, что отец угрожает ей убийством ножом. Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место происшествия и задержали злоумышленника. [...] Он рассказал, что распивал спиртные напитки с коллегами. Вернувшись домой, дочь высказала ему свое недовольство из-за выпитого алкоголя. На этой почве между ними возник словесный конфликт. Разозлившись, подозреваемый взял со стола нож и направил его в сторону потерпевшей со словами об угрозе убийством. Испугавшись, женщина начала кричать. На шум прибежала мать потерпевшей и начала успокаивать супруга. В этот момент женщина смогла выбежать из квартиры и позвонить в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.