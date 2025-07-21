Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику Центробанка» и лишилась более 2 млн. рублей Криминал

Пенза, 21 июля 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 2002 года рождения лишилась более 2 млн. рублей после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником Центробанка и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, для «предотвращения незаконных операций» звонивший посоветовал собеседнице самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«Следуя указаниям звонившего, девушка оформила 10 кредитов в разных банках и микрофинансовых организациях, а также сдала в ломбард свои золотые украшения. Все полученные денежные средства потерпевшая перечислила на мошеннические счета. Сумма ущерба составила более 2 млн. рублей. Когда неизвестный перестал выходить на связь, потерпевшая осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».