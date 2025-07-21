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Житель Пензенской области подозревается в даче ложных показаний в суде

11:05 | 21.07.2025 | Криминал

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Пенза, 21 июля 2025. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области пресекли противоправную деятельность жителя региона 1982 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ «Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод».

Житель Пензенской области подозревается в даче ложных показаний в суде. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что злоумышленник в ходе судебных заседаний по рассмотрению уголовного дела, расследованного следственным отделом УФСБ России по Пензенской области, в помещении Колышлейского районного суда Пензенской области, будучи предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 307 УК России, дал заведомо ложные показания», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.


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