Житель Пензенской области подозревается в даче ложных показаний в суде Криминал

Пенза, 21 июля 2025. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области пресекли противоправную деятельность жителя региона 1982 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ «Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод».

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«Установлено, что злоумышленник в ходе судебных заседаний по рассмотрению уголовного дела, расследованного следственным отделом УФСБ России по Пензенской области, в помещении Колышлейского районного суда Пензенской области, будучи предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 307 УК России, дал заведомо ложные показания», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.