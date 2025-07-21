До двух лет лишения свободы может получить житель Каменского района, угрожавший супруге убийством Криминал

Пенза, 21 июля 2025. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Каменского района Пензенской области 1982 года рождения, который угрожал супруге убийством.

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«В ОМВД России по Каменскому району поступил звонок от женщины 1986 года рождения. Гражданка сообщила, что супруг угрожает ей убийством. Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место происшествия и задержали злоумышленника. [...] Он рассказал, что утром, собираясь на работу, не смог найти свои вещи. В поисках подозреваемый обратился к супруге, спрашивая, где они могут быть. На этой почве между ними возник словесный конфликт. Разозлившись, злоумышленник взял швабру и замахнулся в сторону супруги со словами об угрозе убийством. Испугавшись, женщина выбежала из дома и позвонила в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».