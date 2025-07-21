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До двух лет лишения свободы может получить житель Каменского района, угрожавший супруге убийством

15:28 | 21.07.2025 | Криминал

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Пенза, 21 июля 2025. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Каменского района Пензенской области 1982 года рождения, который угрожал супруге убийством.

До двух лет лишения свободы может получить житель Каменского района, угрожавший супруге убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Каменскому району поступил звонок от женщины 1986 года рождения. Гражданка сообщила, что супруг угрожает ей убийством. Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место происшествия и задержали злоумышленника. [...] Он рассказал, что утром, собираясь на работу, не смог найти свои вещи. В поисках подозреваемый обратился к супруге, спрашивая, где они могут быть. На этой почве между ними возник словесный конфликт. Разозлившись, злоумышленник взял швабру и замахнулся в сторону супруги со словами об угрозе убийством. Испугавшись, женщина выбежала из дома и позвонила в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».


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