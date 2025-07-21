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Житель Сердобска, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 180 часов обязательных работ и лишился автомобиля

18:14 | 21.07.2025 | Криминал

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Пенза, 21 июля 2025. PenzaNews. Суд назначил 69-летнему жителю Сердобска Пензенской области, который повторно попался за рулем в нетрезвом виде, 180 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2,5 года, а также конфисковал его автомобиль «Lada Granta».

Житель Сердобска, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 180 часов обязательных работ и лишился автомобиля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что 11 апреля 2025 года мужчина, ранее привлекавшийся к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, после распития спиртного на своем автомобиле «Lada Granta» [...] совершил поездку из гаража до своего дома в городе Сердобске. Нетрезвый водитель был остановлен сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Сердобскому району, проведенное освидетельствование подтвердило факт нахождения подсудимого в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем отмечается, что мужчина признал свою вину.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 180 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев. В доход государства конфискован принадлежащий осужденному автомобиль, [...] на котором он совершил преступление. Приговор в законную силу не вступил», — сказано в тексте.


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