00:29:01 Среда, 23 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензенской области получил 3 года колонии за покушение на мошенничество в особо крупном размере

15:23 | 22.07.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 22 июля 2025. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы назначил три года колонии общего режима жителю Пензенской области, который убедил своего знакомого передать ему 1,8 млн. рублей для минимизации наказания либо непривлечения его к уголовной ответственности в рамках ранее возбужденного дела. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

Житель Пензенской области получил 3 года колонии за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что обвиняемый [...] убедил своего знакомого передать ему денежные средства в размере 1,8 млн. рублей для минимизации наказания либо исключения привлечения его к уголовной ответственности в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела. Указанными денежными средствами злоумышленник намеревался распорядиться по своему усмотрению, так как не располагал возможностями повлиять на решение должностных лиц. В результате обвиняемому на указанный им банковский счет были переведены денежные средства в размере 300 тыс. рублей в качестве первой части. В ходе передачи остальных денежных средств в размере 1,5 млн. рублей злоумышленник [был] задержан сотрудниками УФСБ России по Пензенской области», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» было расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области, приговор в законную силу пока не вступил.


Читайте также
В Кузнецке подросток подозревается в краже более 830 тыс. рублей с банковской карты знакомой Росгвардейцы задержали двоих пьяных мужчин, которые спровоцировали конфликт с работником общепита в Пензе
В Сердобском районе мужчина пострадал при опрокидывании автомобиля В Городищенском районе опрокинулась иномарка, погибли два человека
В Лопатино женщина госпитализирована после наезда на нее автомобиля До двух лет лишения свободы может получить житель Каменского района, угрожавший супруге убийством
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама