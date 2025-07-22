Житель Пензенской области получил 3 года колонии за покушение на мошенничество в особо крупном размере Криминал

Пенза, 22 июля 2025. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы назначил три года колонии общего режима жителю Пензенской области, который убедил своего знакомого передать ему 1,8 млн. рублей для минимизации наказания либо непривлечения его к уголовной ответственности в рамках ранее возбужденного дела. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

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«Установлено, что обвиняемый [...] убедил своего знакомого передать ему денежные средства в размере 1,8 млн. рублей для минимизации наказания либо исключения привлечения его к уголовной ответственности в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела. Указанными денежными средствами злоумышленник намеревался распорядиться по своему усмотрению, так как не располагал возможностями повлиять на решение должностных лиц. В результате обвиняемому на указанный им банковский счет были переведены денежные средства в размере 300 тыс. рублей в качестве первой части. В ходе передачи остальных денежных средств в размере 1,5 млн. рублей злоумышленник [был] задержан сотрудниками УФСБ России по Пензенской области», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» было расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области, приговор в законную силу пока не вступил.