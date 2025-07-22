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В Кузнецке подросток подозревается в краже более 830 тыс. рублей с банковской карты знакомой

18:05 | 22.07.2025 | Криминал

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Пенза, 22 июля 2025. PenzaNews. 16-летний житель Кузнецка Пензенской области подозревается в краже более 830 тыс. рублей с банковской карты знакомой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Кузнецке подросток подозревается в краже более 830 тыс. рублей с банковской карты знакомой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в мае 2025 года несовершеннолетний попросил у своей знакомой банковскую карту для использования ее в личных целях, поскольку своей карты у него не было. Потерпевшая согласилась и передала ему банковскую карту и пароль для ее использования с помощью приложения в телефоне. Подросток за несколько дней похитил с банковского счета знакомой более 834 тыс. рублей. Денежными средствами он распорядился по своему усмотрению, осуществляя оплату различных товаров и услуг в личных целях», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенной кражи, а также принимаются меры к возмещению причиненного материального ущерба.


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