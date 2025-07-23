Жительница Пензы лишилась около 700 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику Криминал

Пенза, 23 июля 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1959 года рождения после общения с телефонным мошенником лишилась около 700 тыс. рублей.

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Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, женщине позвонил незнакомец, который предложил ей перечислить сбережения на «безопасный счет», поскольку некие лица якобы пытаются оформить кредит на ее имя.

«Заявительница не догадывалась, что общается со злоумышленником. Следуя инструкциям звонившего, она перечислила свои сбережения на счета мошенников. Позже гражданка поняла, что стала жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — поясняется в тексте.