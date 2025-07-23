Жителя Пензенской области будут судить за сотрудничество с запрещенной в РФ организацией Криминал

Пенза, 23 июля 2025. PenzaNews. Житель Пензенской области 1978 года рождения предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ России по Пензенской области.

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«Установлено, что злоумышленник в 2023 году в рамках поддержания конфиденциального сотрудничества с представителями запрещенной в России националистической организации дал согласие осуществлять действия в целях дестабилизации деятельности органов власти Российской Федерации и воздействия на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что противоправная деятельность мужчины была пресечена УФСБ России по Пензенской области совместно с пограничным управлением ФСБ России по Саратовской и Самарской областям.

«В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу», — добавляется в тексте.