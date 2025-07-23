В Пензе работница торгового павильона подозревается в краже у коллеги более 640 тыс. рублей и золотого браслета Криминал

Пенза, 23 июля 2025. PenzaNews. Работница торгового павильона в Пензе подозревается в краже у коллеги пакета, в котором находились более 640 тыс. рублей и золотой браслет.

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«Подозреваемая рассказала, что напарница принесла на работу в торговый павильон пакет, который заинтересовал злоумышленницу. По ее словам, она не видела, что находится внутри, но знала, что коллега положила его в кузов грузового автомобиля, где также хранился товар. Незаметно взяв чужое имущество, она сказала, что не собирается больше работать, и ушла домой. В арендуемой квартире женщина обнаружила, что внутри пакета находится 643 тыс. рублей, а также золотой браслет», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что злоумышленница отправилась в одно из сел Пензенского района и по дороге потратила 43 тыс. рублей: 35 тыс. рублей — на оплату долга, 7 тыс. рублей — на продукты, 1 тыс. рублей — на проезд.

«Больше средств она израсходовать не успела, так как вскоре была задержана полицейскими. Оставшиеся денежные средства и украшение были изъяты в ходе обыска по месту жительства задержанной», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении уточняется, что по факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.