Супруги из Пензы лишились более 1,6 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях Криминал

Пенза, 24 июля 2025. PenzaNews. Супруги из Пензы перевели мошенникам более 1,6 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

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«В отдел полиции №5 УМВД России по городу Пензе обратился с заявлением местный житель 1987 года рождения. Гражданин сообщил, что в сети интернет обнаружил объявление о дополнительном заработке путем инвестиций. После этого ему в мессенджере написала неизвестная, которая пояснила, что для начала инвестирования заявителю необходимо установить специальное приложение и пополнить счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что через неделю мужчина решил вывести деньги, но у него это не получилось.

«После этого ему поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что образовалось кредитное плечо, которое необходимо закрыть. Мужчина доверился звонившему и отправился в банк, где оформил кредит и полученные деньги перечислил на указанный неизвестным счет. Впоследствии супруга заявителя 1991 года рождения также оформила кредит и перечислила все средства на тот же мошеннический счет. После того как злоумышленник перестал выходить на связь, потерпевший понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. Общая сумма ущерба составила более 1,6 млн. рублей», — говорится в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».