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Вынесен приговор по делу о ДТП в Иссинском районе с двумя погибшими

11:03 | 24.07.2025 | Криминал

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Пенза, 24 июля 2025. PenzaNews. Наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 2 года назначено водителю минивэна «Hyundai Grand Starex» за совершение 3 апреля 2025 года в Иссинском районе Пензенской области ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Вынесен приговор по делу о ДТП в Иссинском районе с двумя погибшими. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Двигаясь по автодороге Р-158 «Нижний Новгород — Саратов», в Иссинском районе он заснул за рулем, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автопоездом в составе грузового тягача «КамАЗ М1946» с полуприцепом. В результате дорожно-транспортного происшествия двое пассажиров легкового автомобиля – мужчины 58 и 60 лет получили смертельные травмы», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в судебном заседании водитель минивэна полностью признал свою вину, он частично компенсировал моральный вред супругам погибших.

«Суд [...] удовлетворил гражданский иск одной из потерпевших о взыскании с подсудимого компенсации морального вреда в размере 1 млн. рублей», — добавляется в тексте.

В сообщении уточняется, что приговор не вступил в законную силу.


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