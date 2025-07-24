В Пензенской области у женщины выманили более 340 тыс. рублей под предлогом перевода супруга в более престижное медучреждение Криминал

Пенза, 24 июля 2025. PenzaNews. Мужчина, получивший от 51-летней жительницы Сердобского района Пензенской области более 340 тыс. рублей за перевод ее супруга в более престижное медицинское учреждение, стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«В ходе расследования было установлено, что подозреваемый не имел никакого влияния в медицинских кругах и не располагал возможностями для осуществления обещанного», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что после получения денег злоумышленник скрылся, однако впоследствии он был задержан полицейскими.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — добавляется в тексте.