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В Пензенской области у женщины выманили более 340 тыс. рублей под предлогом перевода супруга в более престижное медучреждение

12:16 | 24.07.2025 | Криминал

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Пенза, 24 июля 2025. PenzaNews. Мужчина, получивший от 51-летней жительницы Сердобского района Пензенской области более 340 тыс. рублей за перевод ее супруга в более престижное медицинское учреждение, стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензенской области у женщины выманили более 340 тыс. рублей под предлогом перевода супруга в более престижное медучреждение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе расследования было установлено, что подозреваемый не имел никакого влияния в медицинских кругах и не располагал возможностями для осуществления обещанного», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что после получения денег злоумышленник скрылся, однако впоследствии он был задержан полицейскими.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — добавляется в тексте.


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