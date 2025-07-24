20:44:00 Четверг, 24 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Заречного подозревается в краже 49 тыс. рублей из больничной палаты

14:10 | 24.07.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 24 июля 2025. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области подозревается в краже 49 тыс. рублей из прикроватной тумбочки в больничной палате.

Жительница Заречного подозревается в краже 49 тыс. рублей из больничной палаты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В отдел полиции №3 УМВД России по городу Пензе обратилась местная жительница 1948 года рождения. Гражданка рассказала, что неизвестное лицо похитило из прикроватной тумбочки ее денежные средства в размере 49 тыс. рублей. Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность злоумышленницы. Ею оказалась жительница города Заречного, которая дала признательные показания. По словам подозреваемой, она находилась в больнице вместе с потерпевшей. Увидев в тумбочке пенсионерки деньги, она решила их похитить», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по факту кражи возбуждено уголовное дело, украденные деньги изъяты.


Читайте также
В Лунинском районе после вмешательства прокуратуры отремонтирована грунтовая дорога На улице Вадинской в Пензе демонтируют самовольно установленные гаражи
Жительница Пензы лишилась около 700 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику В Кузнецке подросток подозревается в краже более 830 тыс. рублей с банковской карты знакомой
Росгвардейцы задержали двоих пьяных мужчин, которые спровоцировали конфликт с работником общепита в Пензе В Сердобском районе мужчина пострадал при опрокидывании автомобиля
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама