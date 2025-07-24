Жительница Заречного подозревается в краже 49 тыс. рублей из больничной палаты Криминал

Пенза, 24 июля 2025. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области подозревается в краже 49 тыс. рублей из прикроватной тумбочки в больничной палате.

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«В отдел полиции №3 УМВД России по городу Пензе обратилась местная жительница 1948 года рождения. Гражданка рассказала, что неизвестное лицо похитило из прикроватной тумбочки ее денежные средства в размере 49 тыс. рублей. Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность злоумышленницы. Ею оказалась жительница города Заречного, которая дала признательные показания. По словам подозреваемой, она находилась в больнице вместе с потерпевшей. Увидев в тумбочке пенсионерки деньги, она решила их похитить», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по факту кражи возбуждено уголовное дело, украденные деньги изъяты.