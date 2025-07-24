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Жительница Самарской области осуждена за кражу денег с карты мужчины, с которым познакомилась в кафе Нижнего Ломова

16:14 | 24.07.2025 | Криминал

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Пенза, 24 июля 2025. PenzaNews. Наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев назначено ранее судимой 43-летней жительнице Самарской области за кражу денег с карты мужчины, с которым она познакомилась в кафе города Нижнего Ломова Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Жительница Самарской области осуждена за кражу денег с карты мужчины, с которым познакомилась в кафе Нижнего Ломова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что в мае 2024 года в кафе в Нижнем Ломове подсудимая познакомилась с мужчиной, с которым они вместе распивали спиртные напитки. Они продолжили употреблять алкоголь на улице, женщина замерзла, и потерпевший одолжил ей свою жилетку, в кармане которой лежали его телефон и банковская карта. Обнаружив банковскую карту знакомого, подсудимая решила ею воспользоваться: в магазине она купила себе шаманское и шоколад. На следующее утро она позавтракала в кафе, купила продукты питания, а затем в магазине одежды приобрела себе платье и колготки, расплачиваясь чужой банковской картой, которую потом выбросила», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что женщина признала свою вину и добровольно возместила причиненный ущерб.

«Приговор вступил в законную силу», — уточняется в тексте.


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