Жительница Пензы перевела на «безопасный счет» более 1,2 млн. рублей Криминал

Пенза, 25 июля 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1950 года рождения после общения с мошенниками лишилась более 1,2 млн. рублей.

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Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонила незнакомка под видом работницы почты, которая убедила собеседницу назвать код из SMS для получения посылки.

«Затем через мессенджер заявительнице поступил еще один звонок от незнакомца, представившегося работником Росфинмониторинга. Звонивший сообщил женщине, что ее персональными данными завладели мошенники и, чтобы спасти все денежные средства, ей необходимо перечислить их на «безопасный счет». Испугавшись, пенсионерка сняла все свои личные накопления и перевела их на предоставленный злоумышленником счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».