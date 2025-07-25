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Житель Кузнецка получил условный срок за поджог своего бывшего дома

15:02 | 25.07.2025 | Криминал

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Пенза, 25 июля 2025. PenzaNews. Наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года назначено 34-летнему жителю Кузнецка Пензенской области за поджог ранее принадлежавшего ему дома, который он был вынужден продать из-за тяжелого материального положения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Житель Кузнецка получил условный срок за поджог своего бывшего дома. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В суде установлено, что в апреле 2023 года подсудимый забрался на чердак ранее принадлежавшего ему жилого дома, где умышленно поджег имевшейся у него зажигалкой найденный на месте лист бумаги и бросил его на находившиеся на полу деревянные стружки и опилки. В результате его действий произошло возгорание пола чердачного пространства. От возникшего пожара повреждена внутренняя отделка и кровля жилого дома, а также уничтожено принадлежавшее потерпевшей имущество. Собственнице домовладения причинен материальный ущерб на сумму свыше 900 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, как позднее признался мужчина, он решил поджечь дом, чтобы тот никому не доставался.

«Когда огонь стал разгораться, он попытался его потушить, но не смог и убежал», — отмечается в тексте.

Из сообщения следует, что суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей о взыскании причиненного материального ущерба на сумму 503 тыс. рублей.

«Приговор вступил в законную силу», — уточняется в пресс-релизе.


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