Жительница Пензы после общения с мошенниками лишилась более 1 млн. рублей Криминал

Пенза, 27 июля 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 2001 года рождения лишилась более 1 млн. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

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Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил незнакомец, который выдал себя за работника Соцфонда и предложил назвать код из SMS для перерасчета социальной стипендии.

«Вскоре после этого ей поступил еще один звонок от мужчины, представившегося сотрудником силовых структур. Он заявил, что девушка является подозреваемой по делу о финансировании экстремистских организаций. Чтобы избежать уголовной ответственности, мошенник убедил ее перевести все свои деньги на «безопасный счет». Следуя его указаниям, девушка перечислила свои сбережения и средства с кредитной карты на предоставленный счет. Ущерб составил более 1 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».