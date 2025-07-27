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В Пензенской области конфликт между пенсионерками из-за котенка закончился уголовным делом

12:16 | 27.07.2025 | Криминал

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Пенза, 27 июля 2025. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», возбуждено в Каменском районе Пензенской области после конфликта, произошедшего между двумя пожилыми женщинами из-за котенка.

В Пензенской области конфликт между пенсионерками из-за котенка закончился уголовным делом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Каменскому району поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что женщине 1954 года рождения были нанесены телесные повреждения. Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность злоумышленницы. Ей оказалась местная жительница 1942 года рождения», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что, по словам потерпевшей, она увидела, как соседка взяла уличного котенка и понесла его за дом.

«Испугавшись за животное, женщина проследовала за соседкой. На этой почве между ними возник словесный конфликт. В ходе ссоры подозреваемая разозлилась, подняла брусок и ударила им по руке потерпевшей», — сказано в пресс-релизе.

В тексте отмечается, что подозреваемая дала признательные показания.


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