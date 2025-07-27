В Городищенском районе полицейские вычислили женщину, похитившую деньги с оставленной в банкомате карты подростка Криминал

Пенза, 27 июля 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции установили личность женщины, которая похитила 7 тыс. рублей с карты подростка, оставленной в банкомате на территории Городищенского района Пензенской области.

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«Ей оказалась женщина 1979 года рождения, которая дала признательные показания. Она рассказала, что, подойдя к банкомату в магазине, обнаружила открытый чужой личный кабинет. Воспользовавшись ситуацией, она попыталась снять 7 тыс. рублей. Операция прошла успешно, и банкомат выдал деньги. Похитив средства, злоумышленница скрылась», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по региону.

В нем добавляется, что полицейские вскоре задержали злоумышленницу, изъяли похищенные деньги и вернули их юноше.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — сказано в пресс-релизе.