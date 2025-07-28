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Полицейские из Пензенской области задержали в Ростове-на-Дону женщину, обвиняемую в обмане сердобчанки

13:04 | 28.07.2025 | Криминал

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Пенза, 28 июля 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции из Пензенской области задержали в Ростове-на-Дону женщину 1980 года рождения, которая обвиняется в совершении мошенничества в отношении 47-летней жительницы города Сердобска, являющейся инвалидом II группы.

Полицейские из Пензенской области задержали в Ростове-на-Дону женщину, обвиняемую в обмане сердобчанки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, сердобчанка обратилась в правоохранительные органы с просьбой помочь найти знакомую по переписке, с которой она общалась с февраля по май 2024 года.

«По словам заявительницы, с разыскиваемой она познакомилась в сети интернет, где та представилась Людмилой-целительницей. [...] Как оказалось, сердобчанка обратилась к этой женщине с просьбой об экстрасенсорной помощи. [...] Собеседница рассказала, что проживает в Санкт-Петербурге, обладает сверхъестественным даром и помогает людям, за что категорически отказывается брать деньги. Однако для осуществления необходимых ритуалов все-таки требовалось заплатить производителям магических предметов», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в итоге доверчивая жительница Сердобска за четыре месяца перевела 346 тыс. рублей злоумышленнице, которая обещала поправить женщине здоровье, избавить от долгов и найти супруга, но через некоторое время перестала выходить на связь.

«Потерпевшая даже не подозревала, что имела дело с мошенницей, и обратилась в полицию лишь спустя год, чтобы восстановить прерванное общение. Однако опытные оперативники сразу же распознали обман. Оперуполномоченные уголовного розыска районного отдела полиции провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в результате которого установили личность злоумышленницы. Ею оказалась жительница Ростова-на-Дону 1980 года рождения. Полицейские задержали подозреваемую по месту ее жительства в ходе служебной командировки и для проведения следственных действий доставили в Пензенскую область. Аферистка не стала отрицать своей причастности к содеянному», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


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