Жительница Колышлейского района подозревается в причинении смерти по неосторожности Криминал

Пенза, 29 июля 2025. PenzaNews. 58-летняя жительница Колышлейского района Пензенской области подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

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«По данным следствия, 19 июля 2025 года между подозреваемой и ее знакомой произошел конфликт на бытовой почве. В ходе выяснения отношений женщина нанесла потерпевшей удар рукой по лицу, отчего та упала на пол, ударившись головой. 61-летняя пострадавшая скончалась на месте происшествия от полученной травмы головы», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.